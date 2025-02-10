Возможные составы «Сити» и «Мадрида» на первый матч ЛЧ. У команд куча травмированных  

В стыковых матчах Лиги чемпионов сыграют «Мадрид» и «Ман Сити». За последние пять лет команды встречались восемь раз, статистика на стороне «горожан»: четыре победы, две ничьи и два поражения (одно по пенальти).

К новой встрече соперники подходят не в боевой форме – из травмированных игроков «Сити» и «Реала» можно собрать комбинированную команду. Портал Score90 предположил, в каких составах могут выйти соперники на грядущих матч Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити»

«Мадрид»

Кто выйдет победителем из очередного противостояния команд?

Что по шансам на «Золотой мяч» 2025-го? Лидер один тот же, а дальше есть варианты

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Первый матч «Сити» и «Реала» обслужит Тюрпен. При нем мадридцы никогда не проигрывали