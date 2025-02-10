Какой же мощный состав только из травмированных «Реала» и «Сити». Как много мы потеряем завтра

Во вторник «Ман Сити» и мадридский «Реал» вновь встретятся в плей-офф Лиги чемпионов. Топ-вывеска, которую подпортили травмы. Из выбывшей элиты можно собрать отличный состав.

Защита выглядит более чем внушительно: Эдерсон, Рюдигер, Аке и Милитао. Им помогают универсальные Алаба и Карвахаль, способные работать на обеих сторонах поля.

Центр поля – сочетание опыта и будущего. Родри – обладатель «Золотого мяча», а Нико может стать его преемником.

В атаке не все так гладко. Оскару Боббу уже 21, но пробиться в состав «Сити» мешали Холанд и Альварес. В прошлом сезоне он забил и ассистировал в АПЛ, но с августа-2024 не играет из-за травмы.

Фланги – за Доку и Васкесом, которые могут протащить мяч ведением или пасом. Ну а если нужно забить – Рюдигер тоже знает, как это делать.