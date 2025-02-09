Первый матч «Сити» и «Реала» обслужит Тюрпен. При нем мадридцы никогда не проигрывали 🚀

Французский арбитр Клеман Тюрпен назначен на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом».

Напомним, матч пройдет во вторник, 11 февраля.

Важно отметить, что «Реал» никогда не проигрывал в Лиге чемпионов, когда судил Тюрпен:

победа 4:0 против «Лудогорца»;

победа 2:0 против «Ромы»;

победа 3:2 против «Интера»;

победа 3:1 против «Челси»;

победа 1:0 против «Ливерпуля»;

победа 3:2 против «Наполи»;

ничья 2:2 против «Баварии».

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