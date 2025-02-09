Похоже, давление «Реал Мадрид ТВ» работает! Просто посмотрите на статистику пенальти в Ла Лиге 🤯

Очередной тур Ла Лиги подарил жаркие дискуссии и, как считает «сливочная» сторона Мадрида, скандал. В центральном матче на «Бернабеу» между «Мадридом» и «Атлетико» судья поставил очевидный пенальти за наступ Тчуамени на ногу Лино.

Одиннадцатиметровый позволил «матрасникам» открыть счет в матче, а игра завершилась вничью (1:1).

Клубное телевидение «Мадрида» выступило в привычном стиле, переложив ответственность со своих игроков на тех, кто принимает решения на поле. Среди доводов − Лино сам подставился, да и вообще мяч уже пролетел мимо.

«Этот пенальти – просто шутка, команде приходится играть не только против соперника, но и против судейского комитета. Это гол имени Сото Градо с ассистом от Бенгоэчеа, этот пенальти – просто выдумка... «Атлетико» – команда, которая больше всех выигрывала от судейских решений в эпоху ВАР. Соревноваться в грязной лиге Негрейры – просто отвратительно».

Все бы ничего, но ведь в этом сезоне именно «Мадрид» больше остальных получает назначений пенальти в свою пользу. Баланс впечатляет: десять в ворота соперников и всего один, вчерашний, «королевскому клубу».

Это на три больше, чем у ближайших преследователей из «Вильярреала» − у них семь. Для сравнения в пользу «Барселоны» в сезоне-2024/25 поставили четыре пенальти, а «Атлетико» − три.

Что насчет обратной статистики? Больше всех одиннадцатиметровых назначили в ворота «Алавеса» и «Лас-Пальмаса» − целых восемь. «Барселоне» пробили три, тогда как «Атлетико» − два. «Осасуна» и «Мадрид» − две команды, в ворота которых за весь сезон поставили наименьшее количество ударов с точки − по одному.

Может давление «Реал Мадрид ТВ» на судейский корпус все-таки работает?