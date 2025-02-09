«Астон Вилла» вышла вперед уже на первой минуте матча с «Тоттенхэмом» в четвертом раунде Кубка Англии, на 64-й минуте Роджерс увеличил преимущество своей команды.

За сохранность ворот «Виллы» отвечает Эмилиано Мартинес. В первом тайме Дибу отразил удар Сон Хын Мина – кореец оказался в отличном положении, но с силой пальнул прямо в аргентинца.

Роликом поделился официальный аккаунт Кубка Англии, подписав: «Фантастический сейв от Эми Мартинес останавливает Сон Хын Мина».

А вот болельщиков спасение вообще не впечатлило:

💭 «Сейв был бы безумным, если бы Сон не пробил так плохо».

💭 «Это не фантастический сейв, а дерьмовое завершение».

💭 «Даже моя бабушка отразила бы этот удар… а она уже 25 лет мертва».

💭 «Вы, наверное, хотели сказать, что это фантастический промах Сона?»

💭 «Честно говоря, было бы странно, если бы Мартинес не отразил такой ужасный удар».

В концовке Матис Тель забил первый гол в составе «шпор», но это не спасло «Тоттенхэм» от поражения – дальше идет «Вилла».

А как вам эпизод с сейвом Дибу?

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