🎥 Блестящий сейв или ужасный удар? Аккаунт Кубка Англии расхваливает Эми Мартинеса – у фанатов есть возражения
«Астон Вилла» вышла вперед уже на первой минуте матча с «Тоттенхэмом» в четвертом раунде Кубка Англии, на 64-й минуте Роджерс увеличил преимущество своей команды.
За сохранность ворот «Виллы» отвечает Эмилиано Мартинес. В первом тайме Дибу отразил удар Сон Хын Мина – кореец оказался в отличном положении, но с силой пальнул прямо в аргентинца.
Роликом поделился официальный аккаунт Кубка Англии, подписав: «Фантастический сейв от Эми Мартинес останавливает Сон Хын Мина».
А вот болельщиков спасение вообще не впечатлило:
💭 «Сейв был бы безумным, если бы Сон не пробил так плохо».
💭 «Это не фантастический сейв, а дерьмовое завершение».
💭 «Даже моя бабушка отразила бы этот удар… а она уже 25 лет мертва».
💭 «Вы, наверное, хотели сказать, что это фантастический промах Сона?»
💭 «Честно говоря, было бы странно, если бы Мартинес не отразил такой ужасный удар».
В концовке Матис Тель забил первый гол в составе «шпор», но это не спасло «Тоттенхэм» от поражения – дальше идет «Вилла».
А как вам эпизод с сейвом Дибу?
Участники плей-офф ЛЧ усилились зимой! Смотрим, каких игроков добавили в заявку все клубы
🎥 Каррагер устроил «Тоттенхэму» прожарку. Джейми разнес «шпор» после 0:4 от «Ливерпуля» 🔥
🎥 Милота дня. Сон Хын Мин осчастливил юного маскота «Тоттенхэма» – позвал размяться вместе с ним 👏