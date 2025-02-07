Участники плей-офф ЛЧ усилились зимой! Смотрим, каких игроков добавили в заявку все клубы
Зимнее трансферное окно во многих европейских странах закрылось 3 февраля. На следующей неделе в Лиге чемпионов стартует раунд плей-офф и самое время посмотреть, кого каждая из команд смогла добавить в заявку. Все были в равных условиях − не больше трех новичков.
Сразу пять команд никого не купили зимой, следовательно, не меняли заявку. Это «Арсенал», «Барселона», «Ливерпуль», «Атлетико» и «Мадрид».
Топ-8 команд по итогам лиговой фазы:
«Интер»: Никола Залевски;
«Лилль»: Чуба Акпом;
«Байер»: Марио Эрмосо, Эмилиано Буэндиа − в заявке; Алехо Сарко − вне заявки;
«Астон Вилла»: Аксель Дисаси, Маркус Рэшфорд, Марко Асенсио − в заявке; Дониэлл Мален − мимо.
Удивляет вера бирмингемцев в Рэшфорда, но при этом Мален, которого выписали из «Дортмунда» и который высказывался о том, как мечтал играть в ЛЧ, в нее не попал. С другой стороны, «Вилла» заменила Дурана − форварда, ушедшего в «Аль-Наср».
Команды с 9-й по 24-ю строку:
«Манчестер Сити»: Абдукодир Хусанов, Нико Гонсалес, Омар Мармуш − в заявке; Витор Рейс, Клаудио Эчеверри, Кристиан Макфарлейн − мимо;
«ПСЖ»: Хвича Кварацхелия − в заявке;
«Бавария»: Габриэль Видович − в списке Б, Йонас Урбиг − в заявке;
«Аталанта»: Штефан Пош, Даниэль Мальдини − в заявке;
«Дортмунд»: Даниэль Свенссон, Карни Чуквуэмека, Салих Озджан − в заявке;
«Ювентус»: Ренату Вейга, Ллойд Келли, Рандаль Коло-Муани − в заявке; Алберту Кошта − мимо;
«Брюгге»: Винс Осуджи − в заявке;
«Спортинг»: Руй Силва, Пеп Бьель − в заявке;
«Фейеноорд»: Якуб Модер − в заявке; Стефано Каррильо, Уссама Таргаллин, Лиам Боссен, Шайло 'т Занд − мимо;
«Монако»: Мика Берет, Али Эль-Мусрати − в заявке;
«Брест»: Жюстин Бурго − мимо;
«Бенфика»: Андреа Белотти, Самуэль Даль, Ману Силва − в заявке, Брума − мимо;
«ПСВ»: Эсмир Байрактаревич, Тирелл Маласия − в заявке, плюс Иван Перишич, но его не успели включить летом;
«Милан»: Кайл Уокер, Жоау Феликс, Сантьяго Хименес − в заявке; Уоррен Бондо, Риккардо Соттил − мимо;
«Селтик»: Джонни Кенни, Жота, Джеффри Шлупп − в заявке.