Участники плей-офф ЛЧ усилились зимой! Смотрим, каких игроков добавили в заявку все клубы

Зимнее трансферное окно во многих европейских странах закрылось 3 февраля. На следующей неделе в Лиге чемпионов стартует раунд плей-офф и самое время посмотреть, кого каждая из команд смогла добавить в заявку. Все были в равных условиях − не больше трех новичков.

Сразу пять команд никого не купили зимой, следовательно, не меняли заявку. Это «Арсенал», «Барселона», «Ливерпуль», «Атлетико» и «Мадрид».

Топ-8 команд по итогам лиговой фазы:

«Интер» : Никола Залевски;

«Лилль» : Чуба Акпом;

«Байер» : Марио Эрмосо, Эмилиано Буэндиа − в заявке; Алехо Сарко − вне заявки;

«Астон Вилла» : Аксель Дисаси, Маркус Рэшфорд, Марко Асенсио − в заявке; Дониэлл Мален − мимо.

Удивляет вера бирмингемцев в Рэшфорда, но при этом Мален, которого выписали из «Дортмунда» и который высказывался о том, как мечтал играть в ЛЧ, в нее не попал. С другой стороны, «Вилла» заменила Дурана − форварда, ушедшего в «Аль-Наср».

Команды с 9-й по 24-ю строку:

«Манчестер Сити» : Абдукодир Хусанов, Нико Гонсалес, Омар Мармуш − в заявке; Витор Рейс, Клаудио Эчеверри, Кристиан Макфарлейн − мимо;

«ПСЖ» : Хвича Кварацхелия − в заявке;

«Бавария» : Габриэль Видович − в списке Б, Йонас Урбиг − в заявке;

«Аталанта» : Штефан Пош, Даниэль Мальдини − в заявке;

«Дортмунд» : Даниэль Свенссон, Карни Чуквуэмека, Салих Озджан − в заявке;

«Ювентус» : Ренату Вейга, Ллойд Келли, Рандаль Коло-Муани − в заявке; Алберту Кошта − мимо;

«Брюгге» : Винс Осуджи − в заявке;

«Спортинг» : Руй Силва, Пеп Бьель − в заявке;

«Фейеноорд» : Якуб Модер − в заявке; Стефано Каррильо, Уссама Таргаллин, Лиам Боссен, Шайло 'т Занд − мимо;

«Монако» : Мика Берет, Али Эль-Мусрати − в заявке;

«Брест» : Жюстин Бурго − мимо;

«Бенфика» : Андреа Белотти, Самуэль Даль, Ману Силва − в заявке, Брума − мимо;

«ПСВ» : Эсмир Байрактаревич, Тирелл Маласия − в заявке, плюс Иван Перишич, но его не успели включить летом;

«Милан» : Кайл Уокер, Жоау Феликс, Сантьяго Хименес − в заявке; Уоррен Бондо, Риккардо Соттил − мимо;

«Селтик» : Джонни Кенни, Жота, Джеффри Шлупп − в заявке.