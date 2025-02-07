🎥 Милота дня. Сон Хын Мин осчастливил юного маскота «Тоттенхэма» – позвал размяться вместе с ним 👏

Южнокорейский форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин точно должен получить премию за человечность. Он явно с отрывом самый положительный персонаж лиги и поучаствовал в нескольких хороших историях.

В сентябре 2024-го капитан «шпор» поддержал молодого новичка Бреннана Джонсона, которого загнобили собственные фанаты. После этого футболист выдал сумасшедшую результативную серию.

Чуть раньше, в марте, прибрался на домашней арене «Астон Виллы». Болельщики накидали бумажки, Сон их забрал с собой. До этого объяснил продавцу автографов, что так делать не стоит. Его поступок позже повторил Пеп Гвардиола, прочитавший целую лекцию для людей этой «профессии».

В феврале южнокореец не дал автограф девушке на ретро-майке «Тоттенхэма». Посчитал, что она слишком хороша, чтобы портить ее надписями.

В январе 2025-го Сон Хын Мин поучаствовал в шоу, где ему показывали лучшие моменты из его карьеры. Просто оцените, какая там милота . Он точно заслуживает уважения.

Форвард «Тоттенхэма» продолжил гнуть линию самого положительного персонажа АПЛ – перед матчем против «Ливерпуля» в Кубке лиги он предложил юному маскоту, с которым он позже вышел на поле, размяться вместе. Счастью ребенка не было предела, этот день он запомнит надолго.

Будьте как Сон Хын Мин.