🎥 Каррагер устроил «Тоттенхэму» прожарку. Джейми разнес «шпор» после 0:4 от «Ливерпуля» 🔥

«Тоттенхэм» получил от «Ливерпуля» четыре безответных мяча во втором матче полуфинала Кубка английской лиги.

За игрой с трибун наблюдал Джейми Каррагер, после матча легенда мерсисайдцев прошелся по команде Постекоглу в прямом эфире Sky Sports:

«Да перед игрой не было никаких сомнений, ха. Это же «Тоттенхэм». Когда вообще «Тоттенхэм» побеждал в большом матче? Когда вообще «Тоттенхэм» отправлялся на выезд, удивлял, побеждал вопреки всему?

С самого начала все говорило в пользу «Ливерпуля»: они играют дома на «Энфилде», они лучшая команда Англии, а может, и всей Европы. Но дело даже не в нынешней команде «шпор», просто… они никогда не шокируют, никогда не показывают что-то из ряда вон выходящее.

Я пытаюсь вспомнить последнюю большую игру, в которой они победили, и мне, вероятно, придется вернуться к тому матчу с «Аяксом» в полуфинале Лиги чемпионов [2019 год]. Я был на стадионе в тот вечер, и им очень повезло. Над ними доминировали большую часть матча.

Всякий раз, когда этот футбольный клуб выходит на большой матч, никто никогда не верит в их победу. И так считаю не только я, фанат «Ливерпуля», даже болельщики «Тоттенхэма», которые приехали на сегодняшний матч, тоже не верили в победу и то, что команда поедет на «Уэмбли». Никто не верит в это».

Что думаете о словах Карры?

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