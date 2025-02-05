🎥 Роналду убежден, что он – лучший в истории. А что Месси думает про величайшего футболиста всех времен?

За пару дней до своего 40-летия Криштиану Роналду дал большое и, как это часто бывает с Криро, громкое интервью.

Среди прочего португалец нескромно оценил свои заслуги перед футболом: «Люди могут любить Месси или Марадону, и я уважаю это, но я самый совершенный игрок. Я лучший футболист в истории. Я не видел никого лучше себя».

Болельщики тут же вспомнили, как на вопрос о величайшем футболисте в истории ответил Лео Месси. Вот слова аргентинца после получения восьмого «Золотого мяча»:

«Ну, как я всегда говорю, не знаю, лучший ли я игрок в истории, это вообще не тот вопрос, которым я задаюсь. Тот факт, что меня вносят в число лучших, уже подарок. Это нечто очень особенное.

В футбол играют все по всему миру, начиная с ранних лет. Каждый ребенок хочет стать футболистом, профессионалом. Слова о том, что я могу быть в числе лучших, – честь для меня, огромный источник гордости».

Ну, Лео, скромняга!

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