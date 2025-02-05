Роналду стукнуло 40! «Мадрид» мило поздравил легенду – впервые с 2018 года ❤️
Великому Криштиану Роналду исполнилось 40 лет! За пару дней до дня рождения португалец назвал себя лучшим футболистов в истории – с этим вряд ли будут спорить поклонники «Мадрида».
«Реал» первым из клубов, за которые выступал Криро, поздравил игрока с праздником:
«Дорогой Криштиану, от лица мадридского «Реала» мы хотим поздравить тебя с твоим 40-летием. Каждый мадридиста горд тем, какой легендой ты являешься и то, как ты олицетворяешь нашу историю. Хорошего дня в кругу семьи и любимых».
Роналду лайкнул пост «сливочных». В соцсетях болельщики заметили, что публикация «королевского клуба» появилась ровно в полночь. И еще один штрих: «Мадрид» поздравил Криштиану с днем рождения впервые после его перехода в «Ювентус» шесть лет назад.
Криш – абсолютная легенда «Реала»: 438 матчей, 451 гол, 131 ассист и 15 трофеев.
40 лет, представляете?
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