Великому Криштиану Роналду исполнилось 40 лет! За пару дней до дня рождения португалец назвал себя лучшим футболистов в истории – с этим вряд ли будут спорить поклонники «Мадрида».

«Реал» первым из клубов, за которые выступал Криро, поздравил игрока с праздником:

«Дорогой Криштиану, от лица мадридского «Реала» мы хотим поздравить тебя с твоим 40-летием. Каждый мадридиста горд тем, какой легендой ты являешься и то, как ты олицетворяешь нашу историю. Хорошего дня в кругу семьи и любимых».

Роналду лайкнул пост «сливочных». В соцсетях болельщики заметили, что публикация «королевского клуба» появилась ровно в полночь. И еще один штрих: «Мадрид» поздравил Криштиану с днем рождения впервые после его перехода в «Ювентус» шесть лет назад.

Криш – абсолютная легенда «Реала»: 438 матчей, 451 гол, 131 ассист и 15 трофеев.

40 лет, представляете?

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