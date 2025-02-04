🔥 Слова Роналду о величии Роналду дошли до аргентинцев – первым отреагировал Маскерано 😳

Криштиану Роналду так рвет медиапространство, что все уже забыли о Луке Дончиче и Брайсе Митчелле. Способ уже привычный - самолюбование.

Португалец уверенно заявил:

«Я считаю себя самым совершенным игроком среди существовавших. Это мое мнение. Это дело вкуса, но я считаю себя таковым. Я делаю в футболе все. Я хорошо играю головой, я хорошо бью со штрафных, я хорошо бью левой ногой, я быстрый, я сильный, я прыгаю...

Я делаю все. Вам могут больше нравиться Месси, Пеле или Марадона – я понимаю это и уважаю. Это дело вкуса».

Ну, тут уж выводы делайте сами. Либо… обратитесь к Хавьеру Маскерано.

«Криштиану говорит, что он самый совершенный и величайший игрок в истории? Я очень уважаю Роналду, и мне не нужно анализировать его мнения. Это то, что он думает.

У меня есть свои мысли, и это не так », – отреагировал Маскерано.

Чья позиция ближе?