«Люди могут любить Месси или Марадону, но я самый совершенный». Роналду объяснил, почему нет никого лучше Криштиану

Криштиану Роналду вновь высказался о своем статусе в футболе:

«Люди могут любить Месси или Марадону, и я уважаю это, но я самый совершенный игрок. Я – лучший футболист в истории. Я не видел никого лучше себя... Я хорош в игре головой, умею исполнять штрафные, я быстрый, сильный, высоко прыгаю».

Роналду никогда не стеснялся говорить о своих достоинствах – и цифры за него. Обладатель пяти «Золотых мячей», рекордсмен по голам в официальных матчах, чемпион Англии, Испании и Италии, победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы с Португалией.

Но действительно ли он лучший в истории?