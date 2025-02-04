«Люди могут любить Месси или Марадону, но я самый совершенный». Роналду объяснил, почему нет никого лучше Криштиану
Криштиану Роналду вновь высказался о своем статусе в футболе:
«Люди могут любить Месси или Марадону, и я уважаю это, но я самый совершенный игрок. Я – лучший футболист в истории. Я не видел никого лучше себя... Я хорош в игре головой, умею исполнять штрафные, я быстрый, сильный, высоко прыгаю».
Роналду никогда не стеснялся говорить о своих достоинствах – и цифры за него. Обладатель пяти «Золотых мячей», рекордсмен по голам в официальных матчах, чемпион Англии, Испании и Италии, победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы с Португалией.
Но действительно ли он лучший в истории?
Куча комплексов, неуверенность в себе и явное понимание что не лучший.
А лучших он назвал - Месси, Пеле и Марадона ЧЕМПИОНЫ МИРА.
Месси, Пеле и Марадона умели на поле практически всё, на запредельном уровне.
Роналду не может ни обвести, ни пас больше чем на 2 метра ближнему отдать, ни поучаствовать в сложной комбинации, ни штрафной пробить. Все его навыки ничем не отличаются от Герда Мюллера. Из современных игроков, Холланд и Дъёкереш не хуже, а где-то даже имеют преимущество.
И все эти игроки сильно зависимы от команды. Они просто завершители высокого класса. Роналду повезло набить стату в Мадриде, собранных из лучших игроков и помощью судей, которые в упор не свистели 2-х метровые офсайды. Надо было ещё гол на Евро волосами засчитать по старой привычке, тогда бы всё было идеально.
"... о чем может говорить человек с наибольшим удовольствием? Ответ: о себе."
Фёдор Михайлович Достоевский
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Да при чём здесь Кубок мира? Получается, если бы Мартинес не отбил тот удар Коло-Муани или не затащил две серии пенальти (плюс ещё две на Кубках Америки), то Месси не был бы лучшим? Месси был лучшим и БЕЗ Кубка мира. Кубок мира не сделал его великим, а реализовал мечту - для него самого и для страны. А лучшим он был и без этого.
Лучший или не лучший определяется игрой футблиста.
А Кришти никогда не будет лучшим даже с Кубком мира. Как был пеналду/нырялду/замыкалду, так и останется.
У Кройфа, Платини, ди Стефано нет Кубка мира, а у Кройфа из-за его склочного характера даже победы на ЧЕ нет. Это не мешает им быть лучше Кришти.