🎥 Гравенберх неспроста так мастерски исполняет финт Зидана! Райан ставит Зизу выше Месси и Неймара
В матче 24-го тура АПЛ против «Борнмута» Райан Гравенберх показал красоту.
Полузащитник «Ливерпуля» рассказал, как высоко ценит Зинедина Зидана:
«Неймар, Месси – все те футболисты, игру которых мы смотрели по телевизору. Однажды папа сказал мне: «Тебе нужно на YouTube посмотреть игру Зинедина Зидана, тогда ты поймешь, что такое настоящий футбол».
И тогда я посмотрел все эти видео с Зинедином Зиданом, и в тот момент я все понял. Его техника, хладнокровие, да вообще все. Это высочайший уровень».
Как вам выбор кумира от Гравенберха?
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Райан Зиданберх : ✅