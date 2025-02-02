🎥 Мы живем в матрице! Идентичные промахи «Борнмута» в двух разных матчах – против «Ливерпуля» и «Сити»
В матче 24-го тура АПЛ «Ливерпуль» забил «Борнмуту» два безответных мяча. У «вишен» было несколько классных возможностей размочить счет, но самый явный момент упустил Джастин Клюйверт.
Маркус Тавернье на подходе к штрафной нанес сильнейший удар, мяч от штанги отрикошетил точно к Клюйверту, который с удачной позиции не смог попасть по воротам.
В игре с «Ливерпулем» «Борнмут» практически повторил свою комбинацию из матча против «Ман Сити» в 10-м туре текущего розыгрыша АПЛ.
Тот эпизод тоже закончился промахом, даже действующие лица совпадают: Тавернье попадает в каркас, а его партнер бьет мимо – вместо Клюйверта по воротам «горожан» не попал Адам Смит.
Посмотрите, как похожи эпизоды:
Если «Ливерпулю» «Борнмут» так и не забил, то в матче с «Сити» «вишни» сумели забрать три очка – победа 2:1.
Мы точно живем в матрице.
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