Зидан заряжал игроков «Мадрида» на важные матчи короткой фразой. И это отлично работало

Зинедин Зидан был хорош в «Мадриде» как футболист, но еще более успешен как тренер. За два захода в «королевский» клуб француз выиграл два титула чемпиона Испании и три Лиги чемпионов.

В чем был его залог успеха? Об этом рассказал в одном из интервью экс-игрок «Мадрида» Тони Кроос.

«Зидан говорил нам: «Сохраняйте спокойствие и верьте в свои силы», − сказал Кроос в интервью The Athletic. − Его огромное преимущество в том, что он уже пережил все это, будучи здесь игроком».

«Ты веришь в то, что он говорит. Он умеет вести за собой команду, и вокруг него царит аура спокойствия. Это передавалось и нам. Не в том смысле, что он не подгонял нас на тренировках, но он постоянно передавал огромную уверенность».

«Если вы усердно работаете и делаете все правильно, успех придет автоматически благодаря вашим качествам. Он был прав».