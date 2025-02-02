🎥Вендетта Габриэла. Защитник «Арсенала» эффектно отомстил Холанду за бросок мяча в голову

Защитник «Арсенала» Габриэл Магальяэс ждал этого дня долгих пять месяцев. В первом круге АПЛ матч против «Манчестер Сити» закончился ничьей и скандалом − первый тайм остался за «канонирами», во втором давили «горожане» и вырвали очко незадолго до финального свистка.

Эрлинг Холанд успел сцепиться с несколькими игроками: после гола швырнул мяч в голову Габриэлю, потом спросил у Льюиса-Скелли, кто он такой, а закончил с Габи Жезусом. Первый из списка исполнил вендетту.

После того, как на второй минуте «Арсенал» забил гол, Магальяэс подлетел к ошарашенному Холанду и выдал ему в лицо все, что накопилось.

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У Холанда впереди будет целый второй тайм, чтобы ответить. Или эта борьба закончится со счетом 1:1?

«Ты кто, #####, такой?» 17-летний пацан из «Арсенала» выбесил Холанда