🔥 Сборная лучших игроков «Арсенала» и «Сити» в XXI веке! Из действующего состава «канониров» лишь один футболист 

24-й тур Премьер-лиги подарил очередную схватку «Арсенала» и «Манчестер Сити». Встреча команд в первом круге закончилась ничьей 2:2 и уже культовой фразой Холанда в адрес Артеты : «Оставайся скромным».

Портал Football Tweet собрал комбинированный состав из лучших игроков «Арсенала» и «Манчестер Сити» в период с 2000 по 2024 год.

За «горожан» в команде отвечают Эрлинг Холанд, Родри, Кевин де Брюйне, Кайл Уокер, Эдерсон и Венсан Компани – бельгиец единственный из представителей «Сити», кто уже повесил бутсы на гвоздь.

У «Арсенала» ситуация обратная: из действующих игроков в комбинированном составе только Букайо Сака. От «канониров» в команду также вошли Тьерри Анри, Патрик Виейра, Эшли Коул и Сол Кэмпбелл.

Как вам выбор игроков?

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