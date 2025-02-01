Сколько английские фанаты тратят на футбол? Выгоднее всего болеть за «Брентфорд», цены на мерч «МЮ» лучше не видеть

Вы никогда не задумывались о том, как дорого активным английским фанатам болеть за свои клубы? Особенно тем, кто пробивает выезды и следуют за любимцами по всей Англии. The Sun предоставил некоторые цифры, которые покажут общую картину.

Самый «дешевый» клуб для домашней и гостевой поддержки − «Брентфорд». Ярые фанаты «пчел» обычно тратят примерно 4 128 фунтов в год, при этом расходы на поездки снижаются, так как они играют в нескольких лондонских дерби.

На втором месте по дешевизне − «Кристал Пэлас». У них получилось чуть больше − 4 157 фунтов в год.

Фанаты «Ньюкасла», живущие на северо-востоке, выкладывают на свою футбольную страсть целых 7 455 фунтов в год − только на дальние поездки у них выходит 5 440 фунтов. Это самая большая цифра в АПЛ.

На втором месте по величине расходов − болельщики «Борнмута», которые тратят 6 704 фунта на свою команду, причем несколько поездок они совершают с южного побережья. Они же выкладывают в среднем 61,94 фунтов на атрибутику, что самый большой показатель среди всех фанатов АПЛ.

«Манчестер Сити» стал третьим − 6 037 фунтов в год, в то время как его болельщики в клубных магазинах тратят на 30 пенсов меньше, чем болельщики «Борнмута».

Самая высокая средняя стоимость сезонного абонемента у «Фулхэма» − 1 869 фунтов, а домашняя футболка «МЮ» ставит рекорд − 110 фунтов.