«Ливерпуль» идет на рекорд? Вот сколько за групповой этап ЛЧ заработал каждый клуб-участник

Восемнадцатью матчами завершился групповой этап Лиги чемпионов нового формата. Определились не только команды, которые продолжат борьбу или отправятся восвояси, но и финансы, которые по состоянию на сегодня заработали клубы.

Ресурс Football Meets Data структурировал в удобную таблицу информацию по всем 36 участникам турнира.

За участие все клубы получили одинаковую сумму – 18,62 млн евро. К ней добавляется маркет-пул, а также выплаты за заработанный в течение десяти лет коэффициент. Остальные три суммы получены за успешные выступления уже в этом сезоне − за очки, бонус за позицию и выход в плей-офф.

«Ливерпуль», занявший первое место в общей таблице и напрямую вышедший в 1/8 финала, уже положил в копилку практически 100 млн евро – 99,07 млн. На втором месте − «Интер» (90,627 млн), а на третьем – «Арсенал» (89,499 млн).

Со доходами остальных команд за Лигу чемпионов сезона-2024/25 можете ознакомиться ниже: