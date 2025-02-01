📸 Агентура Слота работает! Фанаты «Ливерпуля» благодарят Салаха и Собослаи за поступок после победы над «Борнмутом»

В 24-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» добыл непростую победу над «Борнмутом». Благодаря дублю Салаха «красные» забрали три очка, хотя «вишни» могли размочить счет – 2:0.

Внимание поклонников «Ливерпуля» было сосредоточено на Милоше Керкезе. Еще в ноябре сообщалось , что мерсисайдцы начали переговоры с 21-летний защитником «Борнмута», парень также вызвал интерес у «Манчестер Юнайтед».

После матча Салах перекинулся с Милошем парой слов.

А Собослаи запостил селфи с игроком «Борнмута» – парни вместе выступают за сборную Венгрии.

В соцсетях фанаты шутят о том, что Мо и Дом выполняют агентурную работу:

💭 «Салах не просто так подошел к этому парню, он знает толк в хороших игроках. «Ливерпуль», подпишите его!»

💭 «А Слот доплачивает Собослаи и Салаху за работу по привлечению новичков?»

💭 «Он нам нужен! Доминик, помоги организовать трансфер».

Арне Слот после игры тактично ушел от прямого ответа на вопрос, является ли Милош трансферной целью «Ливерпуля»:

«Не думаю, что мне стоит говорить об игроках, которые нам интересны, и тем более о чужих игроках. Он [Керкез] проводит невероятный сезон.… Это показывает, насколько хороший у «Борнмута» тренер и спортивный директор».

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