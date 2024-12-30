🌡️ Шервуд назвал сборную первой половины сезона АПЛ – лучше пролистайте 😫

Экс-полузащитник «Тоттенхэма» и «Блэкберна» Тим Шервуд назвал команду первой половины сезона АПЛ. И здесь есть, что обсудить.

Единственное правило – один представитель от одной команды.

Лучшие из лучших по версии Шервуда:

Вратарь : Пикфорд («Эвертон»);

Защита : Трент («Ливерпуль»), Миленкович («Ноттингем»), Гехи («Кристал Пэлас»), Керкез («Борнмут»);

Полузащита : Кулусевски («Тоттенхэм»), Палмер («Челси»), Кунья («Вулверхэмптон»);

Нападение : Сака («Арсенал»), Боуэн («Вест Хэм»), Исак («Ньюкасл»).

Как Шервуд не нашел места для лучшего бомбардира? Тот же вопрос у фанатов в соцсетях.

💭 «Боуэн вместо Салах - это все, что нужно знать, какие футбольные знания на самом деле есть у некоторых экспертов».

💭 «Извините, мне действительно не нравится «Ливерпуль», но отсутствие Салаха - преступление».

💭 «Ахаха. Нет Салаха? Зачем вообще тут Гехи и Боуэн».