🌡️ Шервуд назвал сборную первой половины сезона АПЛ – лучше пролистайте 😫
Экс-полузащитник «Тоттенхэма» и «Блэкберна» Тим Шервуд назвал команду первой половины сезона АПЛ. И здесь есть, что обсудить.
Единственное правило – один представитель от одной команды.
Лучшие из лучших по версии Шервуда:
Вратарь: Пикфорд («Эвертон»);
Защита: Трент («Ливерпуль»), Миленкович («Ноттингем»), Гехи («Кристал Пэлас»), Керкез («Борнмут»);
Полузащита: Кулусевски («Тоттенхэм»), Палмер («Челси»), Кунья («Вулверхэмптон»);
Нападение: Сака («Арсенал»), Боуэн («Вест Хэм»), Исак («Ньюкасл»).
Как Шервуд не нашел места для лучшего бомбардира? Тот же вопрос у фанатов в соцсетях.
💭 «Боуэн вместо Салах - это все, что нужно знать, какие футбольные знания на самом деле есть у некоторых экспертов».
💭 «Извините, мне действительно не нравится «Ливерпуль», но отсутствие Салаха - преступление».
💭 «Ахаха. Нет Салаха? Зачем вообще тут Гехи и Боуэн».