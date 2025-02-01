🎥 Гакпо рухнул на газон, а судья указал на точку. А был ли пенальти в матче «Ливерпуля»?

В очередном туре АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Борнмут» со счетом 2:0. Оба гола забил Мохамед Салах. Эта победа позволила мерсисайдцам усилить позиции в борьбе за чемпионство.

Первый мяч в игре случился еще в первом тайме. Коди Гакпо получил передачу от партнера, на большой скорости в сопровождении защитника «Борнмута» Льюиса Кука влетел в штрафную и упал.

Судья не колебался и указал на точку. Но точно ли было касание с Куком? На повторе кажется, что Гакпо зацепился за свою же ногу. На матче работал Даррен Инглэнд.

И с другого ракурса.

АПЛ сразу же официально подтвердила правильность решения: «Решение судьи о назначении пенальти было проверено и подтверждено системой VAR, которая посчитала, что Кук поставил подножку Гакпо. VAR также подтвердила, что Гакпо находился в правильном положении во время забегания вперед».

А как вы считаете, был ли тут пенальти? Пишите в комментариях.