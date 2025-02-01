🎥 «Борнмуту» ужасно не везло в игре с «Ливерпулем»! Отмена гола, чудовищный промах и красота от Салаха 🤯

«Борнмут» разгромил «Ньюкасл» и «Ноттингем Форест», а в 24-м туре АПЛ встретился с «Ливерпулем», в игре с которым подопечным Ираола страшно не везло.

На 30-й минуте Салах реализовал пенальти, вызвавший споры . Вскоре «Борнмут» сравнял, но гол Дэвида Брукса был отменен из-за офсайда.

На 70-й минуте «вишни» упустили отличный шанс сравнять счет. Этот промах точно будет сниться Джастину Клюйверту.

Через 5 минут после промаха Клюйверта Салах увеличил преимущество мерсисайдцев, забив чудо-гол.

Уже в добавленное время Алиссон показал чудеса вратарского искусства.

«Ливерпуль» забирает победу и отрывается от «Арсенала» на девять очков – как минимум до встречи «канониров» с «Ман Сити».

Счет отражает ход встречи?

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