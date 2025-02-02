Почему не играет Зинченко? И при чем тут Пеп?

Объясняет Вячеслав Палагин.

Карьера Александра Зинченко в крутом пике. Два года назад украинец был первым, кто разглядел у команды Микеля Артеты чемпионский потенциал. Заражал этим настроением партнеров – через наставления в раздевалке и перфомансы на поле. Сейчас наблюдает за трансформацией команды со скамейки. На важный для него матч между «Арсеналом» и «Ман Сити», вероятно, тоже не попадет в старт – уже 10-й раз подряд в АПЛ.

Что же пошло не так?

Обязательная программа – абзац про травмы. Они донимают Зинченко всю карьеру. В «Сити» – мешали закрепиться в основе после очередного яркого отрезка, за который хвалил Пеп. В «Арсенале» – резко поменяли статус в команде. Из железного игрока основы Зинченко превратился в запасного, который получает шанс только во второстепенных матчах.

Важно оговориться: только травмами падение Зинченко не объяснить. Александр вылетал даже во время дебютного сезона в «Арсенале». Восстанавливаясь, сразу же попадал в старт. Сейчас – другое дело. Даже когда он здоров, Артета не доверяет место в основе.

Так в чем же дело?

Кажется, виноват Пеп. Это он надоумил Артету на игру с четверкой ЦЗ

Формулируя секретный ингредиент «Сити» на пути к треблу-2023, Пеп сказал: «Думаю, последним кусочком пазла стала наша четверка защитников. Когда линия состоит только из центральных защитников, мы гораздо лучше обороняемся внутри штрафной. Мы даже получаем удовольствие, играя вторым номером. Даже если ошибаются наши атакующие игроки, мы знаем, что их обязательно подстрахуют защитники. В таких турнирах, как Лига чемпионов, вы обязаны хорошо защищаться в дуэлях 1-в-1. Спокойно к ним подходить, не нервничать, не бросаться. С четверкой ЦЗ добиться этого гораздо проще».

Артета не во всем подражает Гвардиоле и за два года максимально отдалился от лейбла «мини-Пеп», который на него нацепил Тьерри Анри. Но это не значит, что сейчас он игнорирует любые идеи Гвардиолы. Почти в каждое окно Микель старается купить центрального защита с навыком игры на фланге:

● Зима-2023 – Якуб Кивер

● Лето-2023 – Юрриен Тимбер

● Лето-2024 – Рикардо Калафьори

Всех Артета пробовал на левом краю защиты – вместо Зинченко. Для кого-то это основной маршрут в старт, для кого-то – первый запасной. Внутри состава есть еще четвертая опция – Такехиро Томиясу, который играл ЦЗ в «Болонье». Его Артета использовал на левом фланге, несмотря на то, что японец правша и почти все матчи за «Арсенал» провел справа. Эксперименты начались на старте прошлого сезона, но продлились недолго.

Помимо того, что усилилась конкуренция, еще одна беда Зинченко – сдвиг в мышлении Артеты. В игре вторым номером Микель зашел гораздо дальше Пепа. «Арсенал» остается командой, построенной на принципах позиционного футбола, но в топ-матчах регулярно врубает прагматичный режим. Важное условие – счет (должен устраивать). Оцените, как просело владение «Арсенала» против команд из топ-6:

● Сезон-2022/23 – 53,5%

● Сезон-2023/24 – 45,5%

● Сезон-2024/25 – 43,3%

За два года – больше чем на 10%. Логично, что Артета доверяет центральным защитникам – им проще потянуть такой объем. К выбору подталкивает еще одна деталь – схема, в которой «Арсенал» защищается. Базово – четверка, но когда эпизоды затягиваются, могут перейти на пятерку и даже шестерку. За регулировку отвечают опускающиеся вингеры – Букайо Сака или Габриэл Мартинелли:

В линии из пяти человек фулбеки превращаются в дополнительных ЦЗ. Естественно, что 175-сантиметровый Зинченко хуже подходит на эту роль, чем условный Калафьори или Кивер.

Вероятно, поворотной точкой для украинца стала гостевая игра с «Ливерпулем» в прошлом сезоне. Тогда «Арсенал» быстро повел после стандарта, но пропустил в ответ, присев в оборону. Гол получили в результате прямой дуэли Зинченко и Салаха, в которой Мо порвал за счет дриблинга. Египтянин проделывал такое со многими, но для его поздней версии подобное скорее исключение (в тот сезон только 2 гола в результате обыгрышей).

С тех пор Зинченко выходил только на два топ-матча АПЛ. Один из них – в декабре против идущего в середине таблицы «МЮ».

У Зинченко больше нет компаньона в атаке. Таким был Гранит Джака

Отражение стартового успеха Зинченко в «Арсенале» – мощный треугольник на левом фланге атаки, который фулбек сформировал с Джакой и Мартинелли. Троица здорово считывала маневры друг друга и чувствовала момент для смены позиций. Артета отзывался о них так: «Разыгрывая мяч, мы должны равномерно распределять пространство между игроками. На левом фланге это достигается через ротации между Зинченко, Джакой и Мартинелли. Приход Алекса добавил нашим атакам гибкости. Теперь мы можем менять подход в зависимости от соперника. Можем надавить на фланговую зону, а можем – на полуфланговую. Зависит от того, где появилось пространство. Иметь такое оружие в руках – весьма полезная штука».

Сезон с Зинченко и Джакой – последний со сбалансированной атакой «Арсенала». С тех пор безумными темпами растет перекос в сторону фланга Эдегора и Сака. Снизилась и пропорция центрального направления, которое Зинченко и Джака тоже любили задействовать.

Главная причина – «Арсенал» так и не нашел альтернативу Джаке (ушел полтора года назад). Артета старался заменить швейцарца тремя игроками. Сначала рассматривали Кая Хавертца. Потом шансы получил Деклан Райс. Последняя попытка – трансфер Микеля Мерино из «Реала Сосьедад».

Пока все далеки от той версии Джаки, которая разрывала два года назад. Из общего – только позиция. Кому-то не хватает естественных качеств. Кто-то до сих пор осваивается. Максимум – способны скопировать часть функций, которые брал на себя нынешний игрок «Байера». Например, у Хавертца и Мерино просматривается потенциал в плане подключений в штрафную.

Следствие неудачных попыток – отношение Артеты к левому флангу. Теперь видит в нем лишь зону под изоляции для Троссарда и Мартинелли. А в качестве партнеров для них – игроков, которые в первую очередь хороши в обороне. Разнообразие пасов Зинченко в такой системе – не бонус, а излишество.

Еще один фактор – травмы Габи Жезуса. С ним у Зинченко тоже была хорошая связь. Без бразильца «Арсенал» вообще не задействует чужую опорную, куда раньше тоже залетал Зинченко. В теории зону мог бы заполнять Мартин Эдегор, но норвежец предпочитает получать мячи ближе к правому флангу – не внутри схемы соперника, а снаружи. За это Мартина недавно критиковал Джейми Каррагер (считает, что такая манера дополнительно замедляет атаку «Арсенала»).

Влияние стандартов Жовера

Следствие обоих пунктов – «Арсенал» в прямом смысле подрос. Теперь стали самой высокой топ-командой АПЛ. Весь процесс становления у нас расписан здесь . Отдельно остановимся на стандартах. Отвечающий за них Николя Жовер подстроился. Получив от Артеты состав гигантов, француз строит розыгрыши строго вокруг подач во вратарскую.

По данным Opta, «Арсенал» заполняет ее плотнее всех в АПЛ. 3,83 игрока внутри (в среднем на эпизод) – с отрывом самый высокий показатель в лиге. Специфика состава лишь подталкивает к такой манере.

Вероятно, поворотной точкой для Жовера стал дубайский сбор зимой-2024. Тогда обнаружил внезапный бриллиант – Деклана Райса в роли подающего. С тех пор у команды два игрока, которые могут топово навесить во вратарскую. С правого фланга исполняет Сака. С левого – Деклан.

Как это связано с Зинченко? Сейчас трудно поверить, но еще пару лет назад «Арсенал» не только бомбил вратарскую. Еще устраивали изящные розыгрыши – с участием Александра.

Приемы менялись. Были и попытки вывести Зинченко на удар:

И расчистить для него пространство под резкий рывок в штрафную:

Сейчас у «Арсенала» эффективная, но гораздо более прямолинейная манера. Жовер отполировал ее до уровня, когда соперникам приходится идти на совсем радикальные шаги, чтобы остановить. Зинченко с его низким ростом (0 ударов головой в АПЛ) – естественная жертва эволюции.

Стоп, но почему тогда играет Льюис-Скелли?

Где-то тут надо резко забыть обо всем, что написано выше. Ничто из перечисленного не относится к Майлзу Льюису-Скелли – 18-летнему подростку, который начал выходить у Артеты на левом краю. Что общего у него с Зинченко.

1. Майлз – тоже не гигант. Чуть выше Зинченко (разница – плюс 3 см), но на стандарты тоже не ходит;

2. Изначальный профиль. Льюис-Скелли – полузащитник, переделанный Артетой в фулбека. Такой же путь когда-то проделал и Зинченко.

3. По манере Льюис-Скелли и Зинченко тоже похожи. Оба предпочитают не классическую роль фулбека, а скорее ложную.

Почему же Зинченко проигрывает конкуренцию ему? Икс-фактор – игра в обороне. Тут Майлз на две головы выше. Англичанин – в хорошем смысле репей. Если прицепился, значит, уже не отпустит. И субтильность не играет роли. Данные подтверждают. Майлз доминирует и в обычных дуэлях, и в индивидуальных. АПЛ до сих пор ищет игрока, который смог бы обыграть его 1 в 1 (эффективность отборов – 100%). Жертвами уже стали Морган Роджерс из «Астон Виллы» и Деян Кулусевски из «Тоттенхэма» – не самые последние дриблеры.

Показательно, как на его фоне Артета котирует Зинченко. Два последних появления Александра на замену в АПЛ – выходы на левый фланг полузащиты. Сзади – страховка в виде более надежного партнера (либо Льюис-Скелли, либо Тирни). В традиционной роли Зинченко появляется только в матчах, где соперник слишком слаб либо радикально отстал в счете. Надежность – главное, что ищет Артета в защитниках прямо сейчас.

Фото: Gettyimages.ru /Shaun Botterill, Richard Heathcote, Shaun Botterill