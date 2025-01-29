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🔥 Все бомбардиры самых результативных команд сезона. У «Барсы» нет конкурентов, в рейтинге доминирует АПЛ  

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«Барселона» первой из европейских команд пробила отметку в сто голов в сезоне-2024/25. За 32 матча во всех турнирах «блауграна» забила 101 мяч – из них 29 на свой счет записал Роберт Левандовски.

Портал Score90 вспомнил всех бомбардиров самых результативных команд этого сезона из топ-5 лиг Европы. У «Барсы» сразу за Левандовским идет Рафинья, который забил 23 мяча.

Второе место в списке самых результативных команд сезона занял «Мадрид», за 34 матча забивший 87 мячей. Лучшим бомбардиром сливочных стал Килиан Мбаппе, следом идут Винисиус и Родриго. В Ла Лиге Килиан забил 15 голов – он отстает на два мяча от Левандовского в бомбардирской гонке чемпионата. 

84 гола, которые игроки «Челси» забили за 34 матча, позволили клубу занять третье место в списке. За голы у лондонцев отвечают Коул Палмер и Кристофер Нкунку.

«Бавария» отстает от «синих» всего на один гол, при этом из всех команд в рейтинге у мюнхенцев меньше всего игр – 83 гола за 29 матчей. Лучшим бомбардиром команды, конечно, остается Харри Кейн, которому активно помогают Джамал Мусиала и Майкл Олисе.

«Ливерпуль» делит с «Баварией» четвертое место в рейтинге самых результативных команд сезона, лучший бомбардир «красных» – Мо Салах, набравший феноменальную форму в текущей кампании.

Несмотря на серьезные проблемы, «Ман Сити» занял пятое место в топе. Эрлинг Холанд, переживший голевую засуху осенью, все еще отвечает за результативность «горожан» – на счету норвежца 24 мяча во всех турнирах.

Кто из игроков мог забить больше?

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Лучшие бомбардиры в ЛЧ за один клуб. Здесь исключительно легенды

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