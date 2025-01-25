💸 Топ-5 самых дорогих подписаний Гвардиолы, Анчелотти и Моуринью. Клубы Пепа потратили больше двух миллиардов 

«Манчестер Сити» потратил в это трансферное окно 152 млн евро без учета бонусов. За одного Омара Мармуша «горожане» заплатили франкфуртскому «Айнтрахту» 75 млн евро.

Переход египтянина стал четвертым по стоимости трансфером в истории «Сити». В списке самых дорогих покупок в тренерской карьере Гвардиолы Омар тоже занял четвертую строчку. А на первом месте расположился переход Джека Грилиша, за которого «горожане» в 2021 году суммарно отдали 118 млн евро.

В топе самых дорогостоящих подписаний Гвардиолы лишь один игрок не представляет «Сити»: речь о Златане Ибрагимовиче, на которого «Барса» Пепа в 2009 году потратила 70 млн евро с учетом бонусов.

Портал Score90 вспомнил самые крупные траты в карьере других звездных тренеров – Карло Анчелотти и Жозе Моуринью.

В «Мадриде» Дон Карло живет на широкую ногу, в топе самых дорогих подписаний итальянца сразу четыре представителя «королевского клуба». А замыкает пятерку переезд Нандо Торреса в «Челси» – этот переход называют одним из худших январских трансферов в истории АПЛ.

Особенный активнее всего тратился у руля «Манчестер Юнайтед». В топе самых дорогостоящих подписаний в карьере Моуринью тоже выделяется переход в «Челси» – трансфер Андрея Шевченко из «Милана» в 2006 году.

Чьи трансферы оказались наиболее успешными?

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