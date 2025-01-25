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💸 Топ-5 самых дорогих подписаний Гвардиолы, Анчелотти и Моуринью. Клубы Пепа потратили больше двух миллиардов 

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«Манчестер Сити» потратил в это трансферное окно 152 млн евро без учета бонусов. За одного Омара Мармуша «горожане» заплатили франкфуртскому «Айнтрахту» 75 млн евро.

Переход египтянина стал четвертым по стоимости трансфером в истории «Сити». В списке самых дорогих покупок в тренерской карьере Гвардиолы Омар тоже занял четвертую строчку. А на первом месте расположился переход Джека Грилиша, за которого «горожане» в 2021 году суммарно отдали 118 млн евро.

В топе самых дорогостоящих подписаний Гвардиолы лишь один игрок не представляет «Сити»: речь о Златане Ибрагимовиче, на которого «Барса» Пепа в 2009 году потратила 70 млн евро с учетом бонусов. 

Портал Score90 вспомнил самые крупные траты в карьере других звездных тренеров – Карло Анчелотти и Жозе Моуринью.

В «Мадриде» Дон Карло живет на широкую ногу, в топе самых дорогих подписаний итальянца сразу четыре представителя «королевского клуба». А замыкает пятерку переезд Нандо Торреса в «Челси» – этот переход называют одним из худших январских трансферов в истории АПЛ.

Особенный активнее всего тратился у руля «Манчестер Юнайтед». В топе самых дорогостоящих подписаний в карьере Моуринью тоже выделяется переход в «Челси» – трансфер Андрея Шевченко из «Милана» в 2006 году.

Чьи трансферы оказались наиболее успешными? 

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«Сити» не просто так заплатил за Мармуша солидную сумму. Омар тянул «Айнтрахт» – без него команда бы боролась за выживание

💸 Топ-20 клубов с самым большим доходом в сезоне-2023/24. Смотрим, на чем они зарабатывали

logoАндрей Шевченко
logoКарло Анчелотти
Клубы
logoМанчестер Юнайтед
logoРеал Мадрид
logoБарселона
logoЧелси
logoМанчестер Сити
logoОмар Мармуш
logoПеп Гвардиола
logoЖозе Моуринью
logoФернандо Торрес
logoЗлатан Ибрагимович
logoДжек Грилиш
logoПоль Погба
logoДжуд Беллингем
logoРомелу Лукаку
logoЙошко Гвардиол
logoГарет Бэйл