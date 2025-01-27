У Мбаппе – первый хет-трик в «Мадриде». Сколько голов ему осталось до показателей Роналду в дебютном сезоне за «Реал»? 

Благодаря хет-трику Килиана Мбаппе «Мадрид» обыграл «Вальядолид» в 21-м туре Ла Лиги. «Реал» набрал 49 очков и укрепил свои лидерские позиции, оторвавшись от «Атлетико» на четыре очка.

А у Мбаппе теперь 15 голов в Ла Лиге, он вплотную подобрался к Роберту Левандовскому в рейтинге лучших бомбардиров турнира: поляк опережает француза на два мяча.

Суммарно во всех турнирах Килиан забил 22 гола в футболке «королевского клуба». Он уже вошел в топ-5 игроков «Мадрида» с наибольшим количеством голов в дебютном сезоне.

Первую строчку в рейтинге делят Криштиану Роналду и Руд ван Нистелрой – оба забили по 33 мяча в первом сезоне после перехода в «королевский клуб». Из действующих футболистов «Реала» компанию Мбаппе в топе составляет Джуд Беллингем, который пока опережает Килиана на один гол.

Игроки с наибольшим количеством голов в дебютном сезоне в «Мадриде»

Как высоко в этом рейтинге поднимется Килиан к концу кампании?

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