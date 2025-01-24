Лучшие бомбардиры в ЛЧ за один клуб. Здесь исключительно легенды
Лига Чемпионов — сцена, где лучшие творят историю. Среди них есть те, чьи голевые подвиги выделяются особенно ярко. Вот список величайших бомбардиров в истории турнира за один клуб:
1. Лионель Месси («Барселона»)
120 голов. На протяжении 17 лет он был главным орудием каталонцев, исполняя магию на европейской арене.
2. Криштиану Роналду («Реал Мадрид»)
105 голов. Его доминирование в Лиге Чемпионов стало фундаментом успехов клуба, португалец внес огромный вклад в четыре Кубка ЛЧ.
3. Карим Бензема («Реал Мадрид»)
78 голов. После ухода Роналду француз стал ключевой фигурой в атаке «Реала», доказав, что он один из лучших нападающих поколения.
4. Роберт Левандовски («Бавария»)
69 голов. Его убийственная точность и умение находить моменты сделали его кошмаром для оборонительных линий соперников. Сейчас поляк продолжает забивать в ЛЧ за «Барсу».
5. Рауль Гонсалес («Реал Мадрид»)
66 голов. Символ атакующего футбола «Реала» 90-х и начала 2000-х. Его вклад в успехи команды невозможно переоценить.
А вот полный топ-10.
Эти легенды вписали свои имена в историю Лиги Чемпионов, и их достижения останутся примером для будущих поколений. Кого ждем в этом списке?
А то что он за МЮ в ЛЧ забил меньше чем СОТНИ защитников ты промолчишь.
Роналду 105 за 9 лет около 11 голов
Левандовский 69 за 8 лет это 8.6 гола за сезон
Даже поляк круче карлана
а вот сколько бы забил роналду, будь он в одном клубе подольше. к тому же барса была на пике с 2005 года, как раз начало карьеры месси, а реал с роналду только строился 4-5 лет с 2009.