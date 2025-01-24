Лига Чемпионов — сцена, где лучшие творят историю. Среди них есть те, чьи голевые подвиги выделяются особенно ярко. Вот список величайших бомбардиров в истории турнира за один клуб:

1. Лионель Месси («Барселона»)

120 голов. На протяжении 17 лет он был главным орудием каталонцев, исполняя магию на европейской арене.

2. Криштиану Роналду («Реал Мадрид»)

105 голов. Его доминирование в Лиге Чемпионов стало фундаментом успехов клуба, португалец внес огромный вклад в четыре Кубка ЛЧ.

3. Карим Бензема («Реал Мадрид»)

78 голов. После ухода Роналду француз стал ключевой фигурой в атаке «Реала», доказав, что он один из лучших нападающих поколения.

4. Роберт Левандовски («Бавария»)

69 голов. Его убийственная точность и умение находить моменты сделали его кошмаром для оборонительных линий соперников. Сейчас поляк продолжает забивать в ЛЧ за «Барсу».

5. Рауль Гонсалес («Реал Мадрид»)

66 голов. Символ атакующего футбола «Реала» 90-х и начала 2000-х. Его вклад в успехи команды невозможно переоценить.

А вот полный топ-10.

Эти легенды вписали свои имена в историю Лиги Чемпионов, и их достижения останутся примером для будущих поколений. Кого ждем в этом списке?