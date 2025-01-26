Поклонники футбола за месяц увидели два класико – в финалах мужского и женского Суперкубка Испании. Подопечные Флика обыграли соперника со счетом 5:2, каталонки пошли дальше и забили женской команде «Реала» пять безответных мячей.

Автором самого зрелищного гола в ворота «королевского клуба» стала Патриция Гихарро.

А пятый мяч «Мадриду» забила великая Алексия Путельяс. В этом сезоне футболистка обошла Луиса Суареса по голам, забитым в составе «Барсы».

Трофей в руках победительниц.

Каталонки доминируют на родине. Класико среди женских команд проводилось 18 раз, «блауграна» одержала победу во всех матчах с суммарным счетом 73:7!

Женская команда серьезно помогает клубу с налаживанием финансов. Сообщалось, что именно футболистки стали ключом к недавнему подписанию соглашения с Nike.

С победой, дамы!

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