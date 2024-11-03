Девушки из «Барсы» повторили 2010-й. Первые три места на «Золотом мяче», а потом показали его домашним трибунам

Айтана Бонмати приехала на домашний матч женской «Барселоны» с «Эйбаром» с «Золотым мячом» и показала его трибунам. В понедельник она выиграла эту награду во второй раз.

К ее празднованию присоединились Каролина Хансен и Сальма Параллуэло, которые также вошли в тройку призеров.

Этот невероятный момент воссоздал легендарный «каталонский финиш» 2010 года, когда Лионель Месси выиграл награду, а Андрес Иньеста и Хави заняли второе и третье места, и так же демонстрировали «Золотой мяч» своим болельщикам.

Только в «Барселоне» можно увидеть нечто подобное!