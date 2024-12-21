Женская команда тащит «Барселону»! Футболистки – ключ к новой сделке с Nike, девушки помогут клубу c регистрацией Ольмо 🔥

В ноябре стало известно , что «Барселона» и Nike договорились о новом контракте до 2038 года. Финансовый аспект соглашения не разглашается, но по данным испанской прессы, сделка с американским брендом принесет «блаугране» около 1,7 миллиарда евро, в среднем клуб получит 127 млн евро за каждый сезон.

В эту субботу, 21 декабря, совет директоров «Барселоны» поставит новый контракт с Nike на голосование на внеочередном собрании. Лапорта называет сделку «лучшим контрактом в истории» – как пишет Relevo, ключевую роль в подписании соглашения сыграла женская команда «блауграны».

Nike отказался от сделок с другими клубами и сборными, например «Ливерпулем» и Португалией, чтобы подписать два стратегических контракта, которые больше всего интересовали компанию: речь о «Барселоне» (особенно женской команде) и сборной Германии.

Американский бренд активно вкладывается в женский футбол, с компанией уже сотрудничает ряд звездных футболисток – Ада Хегерберг, Алекс Морган, Асисат Ошоала, Клои Келли и Дебинья. Летом Айтана Бонмати стала амбассадором Adidas, но Nike все еще может похвастаться соглашением с великой Алексией Путельяс.

Заполучить в свой актив лучшую женскую футбольную команду последних лет – победа для бренда, поэтому Nike сделал одним из главных приоритетов подписание соглашения с «Барселоной».

По сведением Relevo, новый контракт предусматривает одинаковые бонусные выплаты за титулы мужской и женской команд. В последние годы именно дамы являются главным поставщиком трофеев в клубную копилку.

«Барса» подала в Ла Лигу документы, доказывающие, что ожидаемый доход от нового контракта c Nike будет выше, чем предполагалось изначально, пишет журналист Луис Рохо. Бонусные выплаты должны помочь клубу с регистрацией Дани Ольмо.

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