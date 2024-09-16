Айтана Бонмати продлила контракт с «Барсой». Сколько будет получать самая высокооплачиваемая футболистка в истории?

Айтана Бонмати продлила контракт с «Барселоной» до 2028 года. Несколько европейских грандов претендовали на трансфер футболистки, но она решила остаться в родной команде.

Айтана – чемпионка мира, пятикратная чемпионка Испании, шестикратная обладательница Кубка Испании, трехкратная победительница Лиги чемпионов. В 2023 году Бонмати получила «Золотой мяч».

Логично, что столь успешную спортсменку хотят видеть в своих командах топовые клубы. По сведениям Relevo, «Челси» предложил испанке 11 млн евро за 4 года по контракту. Для женского футбола – сумма огромная.

Продление соглашения с «блауграной» позволило Айтане стать самой высокооплачиваемой футболисткой в мировой истории. Зарплаты в женском футболе не разглашаются, но, как пишет Relevo, по новому контракту Бонмати будет получать 1 млн евро.

Эту информацию подтверждает Catalunya Radio. По сведениям источника, в соглашении Айтаны прописаны отступные, которым нет равных в женском футболе. При этом точные цифры неизвестны.

Поздравляем Айтану!

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