Путельяс забила за «Барселону» больше, чем Суарес. Соцсети сгорели 🔥😰 от этого сравнения
Алексия Путельяс забила уже 199 голов за «Барселону».
Если сравнивать с мужской командой, то футболистка превзошла даже Луиса Суареса, у которого на счету 195 мячей.
Более того, Путельяс уже в тройке лидеров - впереди только Лионель Месси и Сесар Родригез.
Фанаты не оценили сравнение.
💭 «Пожалуйста, прекратите сравнивать мужские и женские достижения. Это не одно и то же».
💭 «Она не играет за мужской клуб, ребята. Все равно, что я бы забил 1000 голов в женском футболе».
💭 «Хватит оскорблять Луиса Суареса, он набрал бы более двух тысяч очков, если бы играл против женщин».
💭 «Просто отстой, это на самом деле очень оскорбительно по отношению к Суаресу. Я бы сказал, что они даже не играют в один и тот же вид спорта, потому что женский футбол - это другая игра».
💭 «Лол, будто они играют в одну и ту же игру».
💭 «Никогда больше не сравнивайте ее с Суаресом».