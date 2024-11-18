Путельяс забила за «Барселону» больше, чем Суарес. Соцсети сгорели 🔥😰 от этого сравнения

Алексия Путельяс забила уже 199 голов за «Барселону».

Если сравнивать с мужской командой, то футболистка превзошла даже Луиса Суареса, у которого на счету 195 мячей.

Более того, Путельяс уже в тройке лидеров - впереди только Лионель Месси и Сесар Родригез.

Фанаты не оценили сравнение.

💭 «Пожалуйста, прекратите сравнивать мужские и женские достижения. Это не одно и то же».

💭 «Она не играет за мужской клуб, ребята. Все равно, что я бы забил 1000 голов в женском футболе».

💭 «Хватит оскорблять Луиса Суареса, он набрал бы более двух тысяч очков, если бы играл против женщин».

💭 «Просто отстой, это на самом деле очень оскорбительно по отношению к Суаресу. Я бы сказал, что они даже не играют в один и тот же вид спорта, потому что женский футбол - это другая игра».

💭 «Лол, будто они играют в одну и ту же игру».

💭 «Никогда больше не сравнивайте ее с Суаресом».