💸 Топ-20 клубов с самым большим доходом в сезоне-2023/24. Смотрим, на чем они зарабатывали
Аудиторская компания Deloitte проанализировала доходы футбольных клубов в сезоне-2023/24. Абсолютным рекордсменом стал «Мадрид»: «сливочные» первыми в истории смогли заработать более миллиарда евро за сезон.
В рейтинг вошло 30 клубов, в сумме они заработали 11,2 млрд евро – на 6% больше по сравнению с предыдущей кампанией.
«Мадрид», занимающий первую строчку рейтинга, заработал на 208 млн евро больше, чем «Манчестер Сити», который расположился на втором месте. Всего в топ-10 клубов с самым большим доходом за сезон попали шесть представителей Премьер-лиги.
На инфографике от The Athletic отражено, на чем клубы зарабатывали в минувшей кампании. Доход разбит на три категории: выручка со дня проведения матча, телетрансляции и коммерческая деятельность клубов.
«Мадрид» установил сразу два финансовых рекорда. Такого в футболе еще не было 💸
Появился список футбольных клубов с самыми большими расходами за последнее десятилетие — есть явный лидер💰
Самые дорогие полузащитники по каждому амплуа. Теперь их ценят по-настоящему
У Лиона и Марселя по 60 лямов, у псж в три раза больше.
Понятно почему у мадрида такая цифра( новый стадион+ самый популярный клуб в мире). Но ПСЖ..
Тут скорее дело во вместимости, стоимости, ну и может в заполняемости, хотя в АПЛ думаю у всех за 85%