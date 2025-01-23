💸 Топ-20 клубов с самым большим доходом в сезоне-2023/24. Смотрим, на чем они зарабатывали 

Аудиторская компания Deloitte проанализировала доходы футбольных клубов в сезоне-2023/24. Абсолютным рекордсменом стал «Мадрид»: «сливочные» первыми в истории смогли заработать более миллиарда евро за сезон.

В рейтинг вошло 30 клубов, в сумме они заработали 11,2 млрд евро – на 6% больше по сравнению с предыдущей кампанией.

«Мадрид», занимающий первую строчку рейтинга, заработал на 208 млн евро больше, чем «Манчестер Сити», который расположился на втором месте. Всего в топ-10 клубов с самым большим доходом за сезон попали шесть представителей Премьер-лиги.

На инфографике от The Athletic отражено, на чем клубы зарабатывали в минувшей кампании. Доход разбит на три категории: выручка со дня проведения матча, телетрансляции и коммерческая деятельность клубов.

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