🔥 Мойес провел 700-й матч в АПЛ – больше только у Венгера и Фергюсона. Дэвид обошел Моуринью, Бенитеса и других легенд

Дэвид Мойес вернулся в «Эвертон», на посту главного тренера он сменил Шона Дайча.

Встреча «ирисок» и «Брайтона» в 23-м туре АПЛ стала для шотландского специалиста 700-й игрой в Премьер-лиге в качестве главного тренера. По этому показателю Мойеса обходят лишь двое – сэр Алекс Фергюсон (810) и Арсен Венгер (828).

Четвертое место в рейтинге тренеров с наибольшим количеством матчей в английском первенстве занимает Харри Реднапп, он отстает от Мойеса на 59 встреч. Замыкает пятерку Сэм Эллардайс – до четвертой строчки ему не хватило целых ста игр.

Топ-10 тренеров с наибольшим количеством матчей в Премьер-лиге

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