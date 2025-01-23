В Премьер-лиге теперь будет два фараона – «Манчестер Сити» подписал Омара Мармуша. За египтянина «горожане» заплатили франкфуртскому «Айнтрахту» 63,2 млн фунтов – это четвертый по стоимости трансфер в истории английского клуба.

Такие траты кажутся оправданными, если взглянуть на результативность новичка «Сити» в текущем сезоне.

В Бундеслиге Мармуш забил 15 голов и отдал 10 ассистов в 17-ти матчах, лишь Харри Кейн обходит египтянина в гонке бомбардиров немецкого первенства. Юго Экитик занимает второе место в списке лучших бомбардиров «Айнтрахта», отставая от Омара на шесть голов.

После 18-ти туров франкфуртцы занимают третью строчку в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем арсенале 36 очков. Египтянин не принял участие в последнем матче, «Айнтрахт» и без своей главной звезды справился с кризисной дортмундской «Боруссией».

Все же без результативных действий Мармуша его команда была бы близка к борьбе за выживание.

Портал DAZN подсчитал, что без помощи египтянина «орлы» заняли бы 12-е место в турнирной таблице, набрав лишь 16 очков – вместо 36-ти баллов, заработанных командой за 17 матчей с Омаром в составе.

Результаты «Айнтрахта» с Мармушем и без него

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