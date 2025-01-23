«Ньюкасл» – чемпион АПЛ по пабам. Вы удивитесь, как их много в пределах одной мили от домашней арены

Многие из вас уже устали от продвинутой статистики, которая по самое не балуй наполняет футбол. А как вы смотрите на такие данные – количество пабов в пределах одной мили от домашнего стадиона клубов АПЛ?

Один из пользователей Reddit заморочился, открыл карты Google и вручную посчитал, какая из команд английской вышки может считаться чемпионом страны по питейным заведениям и по доступности пенного. С преимуществом более чем в три раза победил «Ньюкасл» – 174 паба! И нет, это не ошибка. Окрестности «Сент-Джеймс Парка» буквально кишат барами.

На втором месте – «Молинью Стэдиум» «Вулверхэмптона». Там всего-навсего 50 пабов. Третье место уезжает к «Эмирейтс» и «Арсеналу» − 33 заведения.

Весь топ-10 АПЛ выглядит следующим образом:

Вот как отреагировали на рейтинг фанаты:

💭«Ньюкасл – это обычный пьющий город с футбольными проблемами».

💭«Наконец-то действительно важная статистика».

💭«У меня, как у болельщика «Ньюкасла», покатилась слеза».

💭«В одном из заведений твоего города явно продадут пинту этого напитка [слез]».

💭«Сент-Джеймс Парк» находится в самом центре города, и это очень впечатляет. Не могу назвать ни одного другого стадиона АПЛ, где бы было точно так же. «Молинью» и «Сити Граунд» находятся на самом краю городов».

💭«Теперь у меня нет вопросов к тем парням на трибунах».