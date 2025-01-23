Самые дорогие полузащитники по каждому амплуа. Теперь их ценят по-настоящему

Полузащитники – сердце любой команды. Игроки, склеивающи защиту и атаку. Их работа на поле может варьироваться от разрушения атак соперника до создания голевых моментов и дирижирования игрой.

В современном футболе такие игроки ценятся невероятно высоко, а их трансферная стоимость нередко становится темой для обсуждений. Пройдемся по каждому амплуа.

Пятерка самых дорогих опорных полузащитников.

Средняя стоимость центральных полузащитников-универсалов выше, однако самый дорогой оценивается в те же 130 млн евро.

За атакующих просят больше денег – неудивительно: они чаще забивают и запоминаются, ради них многие включают телевизор или идут за билетом. Лидер этого амплуа – Джуд Беллингем, оценивающийся в 180 млн евро. Это он в среду запустил спасение «Реала» в ЛЧ двумя ассистами против «Зальцбруга» (5:1).