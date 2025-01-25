«Ла Лига не готова!» «Бетис» арендует Антони – фанаты делают мемы о том, как бразилец покорит Испанию 🤣

«Бетис» арендует у «Манчестер Юнайтед» Антони. Бразилец уже прилетел в Испанию.

Фабрицио Романо передает первые слова Антони в Севилье: «Я счастлив и я готов».

По сведениям итальянского инсайдера, «Бетис» будет платить минимум 84% зарплаты вингера, а также премии. Аренда будет рассчитана до конца сезона, летом он вернется в «Ман Юнайтед» и рассмотрит варианты продолжения карьеры.

Антони – один из любимых игроков для шуток болельщиков, новость об аренде бразильца подняла новую волну фанатских мемов. Так, например, по мнению поклонников футбола вингер добирался до Испании.

Теперь Антони будет наводить ужас на игроков Ла Лиги, шутят болельщики:

💭 «Антони прибыл в Испанию, чтобы присоединиться к «Бетису». Эра доминации Винисиуса и Рафиньи в Ла Лиге закончена».

💭 «История повторяется. Звезда «Ман Юнайтед» переходит в Ла Лигу в то время, когда другая звезда заявила о себе».

💭 «Антони уже делает разницу. Поражения «Бетиса» до и после трансфера Антони».

💭 «Эффект Антони: «Я новый фанат «Бетиса», что у нас за история? Привет, ребят, клуб взял в аренду одного игрока и я вдруг решил поддерживать «Бетис». Какая у нас история? Какие трофеи мы брали? Существует ли «Атлетико Бетис»?»

💭 «Антони, когда оформит хет-трик в Ла Лиге».

💭 «Ла Лига не готова к великому Антони».

💭 «Новости: Антони прибыл в Испанию, это означает, что Ямаль, Мбаппе и Винисиус больше не являются лучшими игроками в Испании».

Ямаль: «Он идет, Рафинья».

Рафинья: «Кто?»

Мбаппе: «Вини, мне страшно, он идет».

Винисиус: «Кто?».

Флик: «Карло, слишком поздно, он идет».

Анчелотти: «Нет, нет! Скажи, что ты шутишь!»

А чего вы ждете от Антони в Испании?

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