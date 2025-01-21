🎥 Суровый вердикт Пола Скоулза. Легенда назвал восемь игроков «МЮ», которых клуб должен продать

TNT Sports предложили Полу Скоулзу сыграть в «Оставить или продать». Ведущий называл имена подопечных Рубена Аморима, а Скоулзи нужно было решить, кого стоит оставить в команде, а с кем клубу пора попрощаться.

Легенда «Ман Юнайтед» не жалел игроков, он решил оставить в составе лишь троих.

Андре Онана: «Оставить. Все еще ожидаю от него большего, но пока стоит оставить».

Маттейс Де Лигт: «Он был неплох последнее время, но, думаю, его стоит продать».

Лисандро Мартинес: «То же самое, продать».

Люк Шоу: «Мне нравится этот игрок, но он вечно не в форме, продать».

Мэйсон Маунт: «То же самое, хороший футболист, но постоянно не готов играть, продать».

Каземиро: «Он был фантастическим игроком, но думаю, пришло время продать его».

Кобби Майну: «Оставить. Один из самых ярких талантов в клубе, точно оставить».

Алехандро Гарначо: «Еще молод, еще может стать лучше. Сложно, но, пожалуй, стоит оставить».

Антони: «Продать».

Джошуа Зиркзе: «Продать».

Маркус Рэшфорд: «Продать».

Как вам вердикт Скоулзи?

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