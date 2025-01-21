🎥 Суровый вердикт Пола Скоулза. Легенда назвал восемь игроков «МЮ», которых клуб должен продать
TNT Sports предложили Полу Скоулзу сыграть в «Оставить или продать». Ведущий называл имена подопечных Рубена Аморима, а Скоулзи нужно было решить, кого стоит оставить в команде, а с кем клубу пора попрощаться.
Легенда «Ман Юнайтед» не жалел игроков, он решил оставить в составе лишь троих.
Андре Онана: «Оставить. Все еще ожидаю от него большего, но пока стоит оставить».
Маттейс Де Лигт: «Он был неплох последнее время, но, думаю, его стоит продать».
Лисандро Мартинес: «То же самое, продать».
Люк Шоу: «Мне нравится этот игрок, но он вечно не в форме, продать».
Мэйсон Маунт: «То же самое, хороший футболист, но постоянно не готов играть, продать».
Каземиро: «Он был фантастическим игроком, но думаю, пришло время продать его».
Кобби Майну: «Оставить. Один из самых ярких талантов в клубе, точно оставить».
Алехандро Гарначо: «Еще молод, еще может стать лучше. Сложно, но, пожалуй, стоит оставить».
Антони: «Продать».
Джошуа Зиркзе: «Продать».
Маркус Рэшфорд: «Продать».
Как вам вердикт Скоулзи?
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Де Лигта, сложно не без косяков но освоился и это опять потери денег, а с ними туго.
Гарначо менее 70 миллионов тоже бред , не нравится то что пропал дриблинг и обыгрыши 1в1 но потенциал есть и как усиление с банки точно нужен.
Про остальных не поспоришь, Зиркзе стал дриблить и показывать хоть что-то.
Мне лично Хойлунд расстраивает какая хорошая была концовка того сезона , начало прихода Аморима схема для него, но нет голов хотя моменты нет нет да стали появляться.