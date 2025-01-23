📸 Рэшфорд смотрит матч «МЮ» с трибун. Фанаты поддержали игрока, а Маркус отправил сообщение одноклубникам 💔
Маркус Рэшфорд пропускает уже десятый матч «Манчестер Юнайтед» подряд. Англичанину пришлось с трибун «Олд Траффорда» наблюдать за игрой «красных дьяволов» и «Рейнджерс» в седьмом туре общего этапа Лиги Европы.
Перед началом встрече Маркус выложил фото с трибун, подписав: «Вперед, парни».
Если верить сообщениям в прессе, Маркус в ближайшее время покинет команду Рубена Аморима. Болельщики «Ман Юнайтед» решили поддержать воспитанника любимого клуба.
Фанаты вывесили баннер с надписью «Как и Манчестер, Рэшфорд красный».
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Игрок типа не подходит типа тренеру, его хотят слить. Почему тогда сливают их не в Сандерленд или Антверпен? А в Челси, Барсу, Марсель, Баварию? Антони вон типа бесполезная деревяшка, а играть будет не в Турции, а Ла Лиге, и не за Понферрадину, а за Бетис. Как так?
Может, не в игроках дело? Может инфоцыгана лучше слить куда-нибудь?