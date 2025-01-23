«Все эти чертовы фанаты «МЮ». Звезда реалити шоу объяснила причину разрыва с Маркусом Рэшфордом

Звезда реалити «Остров любви» Грейс Джексон заявила, что «все эти чертовы фанаты «Манчестер Юнайтед» частично виноваты в ее неудавшемся романе с Маркусом Рэшфордом.

26-летняя модель ходила на несколько свиданий с игроком сборной Англии в 2024 году. Их регулярно видели вместе, но, как говорят, в декабре они расстались, поскольку Джексон якобы сказала друзьям, что Рэшфорд «не относится к ней серьезно».

Сейчас девушка вернулась на «Остров любви», где ее расспрашивали о личной жизни. На вопрос, встречалась ли она с футболистом, Грейс Джексон ответила: «Нет, мы были в одной компании... мы не встречались, но немного болтали и переписывались».

«Это сложно, потому что он не может просто выйти и пойти на нормальное свидание. Все эти чертовы фанаты «Юнайтед» оставляли тысячи комментариев к моим фотографиям, типа, потому что они меня любили. Когда вышла статья, о том, что мы пара, Маркус забил два гола, а он не забивал уже целую вечность, поэтому фанаты начали мне писать: «Ты его исправила!».

Говоря о симпатии Рэшфорда, Грейс отметила: «Я думаю, что правда нравилась ему. Но когда вышли статьи, то получилось немного странно. Я знаю его брата с 17 лет, он мне говорил, мол не волнуйся, Маркус знает, что ты тут не при чем. Но вайб изменился, потому что все якобы знали, а знать еще было не о чем».

На фоне неопределенности, окутывающей его личную жизнь, Рэшфорд также сталкивается с множеством вопросов, когда дело касается его профессиональной карьеры. 27-летний форвард пока не сработался с Рубеном Аморимом, поэтому рассматривается вопрос о его трансфере уже этой зимой.