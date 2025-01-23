Журналисты отправляют двух игроков «МЮ» в «Бешикташ». Сульшер честно ответил на вопрос о футболистах

Сульшер три года отдыхал от тренерской работы после прощания с «Манчестер Юнайтед» в 2021 году. Наконец норвежский специалист вернулся на тренерский мостик, он возглавил «Бешикташ».

В своем первом матче у руля новой команды Оле-Гуннар со счетом 4:1 разгромил «Атлетик» в седьмом туре общего этапа Лиги Европы.

Даже в Турции Сульшера преследует тень «Ман Юнайтед». Тренеру пришлось отвечать на вопрос о том, собирается ли он переманить в «Бешикташ» Каземиро и Маркуса Рэшфорда. Оле-Гуннар ответил однозначно:

«Я работал в «Манчестер Юнайтед», так что подобные новости о трансферах будут. Каземиро и Рэшфорд – очень хорошие игроки, но я с ними не контактировал. Мне понравилось мое время в «Манчестер Юнайтед», но эта глава уже закрыта».

Оле-Гуннар в прошлогоднем интервью выразил надежду на то, что Рэшфорд улучшит свои результаты на поле:

«Я тренировал Маркуса в течение трех лет, я, очевидно, хорошо его знаю. В прошлом сезоне [2022/23] он был великолепен, в футболе важна последовательность. Маркус, как и многие другие игроки, не были на высоте в этом сезоне [2023/24]. Теперь Маркус получил тревожный сигнал, надеюсь, это его подстегнет».

Сигнал, о котором говорил Сульшер, на англичанина не повлиял. Он пропустил уже девять матчей подряд и, вероятно, в ближайшее время попрощается с «красными дьяволами». На игрока претендуют «Барса», «Марсель» и «Милан».

Каземиро тоже вряд ли останется в «МЮ» в следующем сезоне. В услугах бразильца заинтересованы клубы из МЛС и Саудовской Аравии, «дьяволы» понимают, что найти команду для игрока со столь высокой зарплатой будет непросто, пишет GiveMeSport.

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