Слот в шаге от клубного рекорда «Ливерпуля»! Уже в следующем матче ЛЧ он может превзойти достижение Клоппа
После семи туров общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – единоличный лидер соревнования, мерсисайдцы одержали победу во всех семи матчах и набрали 21 очко.
Последним от «красных» пострадал «Лилль», который до встречи с подопечными Слота не проигрывал в 21 матче подряд.
Арне повторил достижение Ханси Флика: они оба одержали победу в семи первых матчах у руля новой команды. Немец добился этого во главе «Баварии» в период с 2019 по 2020 год.
Слот может побить и клубный рекорд, если «Ливерпуль» в следующем матче Лиги чемпионов одержит победу. Самая длительная победная серия мерсисайдцев в главном клубном турнире Европы насчитывает семь матчей – речь о сезоне 2021/22, когда командой руководил Юрген Клопп. С этим показателем Слот уже сравнялся.
Самые длительные победные серии «Ливерпуля» в Лиге чемпионов
Свой следующий матч в Лиге чемпионов мерсисайдцы проведут уже 29 января, соперником «Ливерпуля» станет «ПСВ», который после семи туров занимает 19-е место в общей таблице.
Слот побьет рекорд Клоппа?
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