«Мадрид» установил сразу два финансовых рекорда. Такого в футболе еще не было 💸

«Мадрид» вошел в футбольную финансовую историю. Он стал первым клубом, чей операционный доход в сезоне-2023/24, по данным отчета Football Benchmark European Champions Report 2025, превысил один миллиард евро.

В документе представили анализ и сравнение ключевых показателей деятельности, а также дали предварительную оценку общих тенденций развития отрасли, основанную на финансовых результатах клубов. В список попали только те, кто предоставил отчетность по состоянию на декабрь 2024-го.

У клуба Флорентино Переса выручка достигла 1,065 млрд евро, что больше чем у «Манчестер Сити» (838 млн) и «ПСЖ» (806 млн). Кроме того клуб заметно сократил отношение зарплатной ведомости к доходу − 47% (было 55%).

Кроме этого обновленный «Бернабеу» принес рекордные 251 млн евро от матч-дэя, что на 28% больше прежнего результата. Новые вип-зоны добавили еще 83 млн евро.

Кроме того, на 26% увеличился коммерческий доход от продажи мерчендайзинга и рекламных сделок, а также на 8% выросли доходы от трансляций, чему способствовала победа в Лиге чемпионов.

Еще один аспект, который выводит «Мадрид» на первое место, − это рыночная стоимость команды, которая оценивается в 1,364 миллиарда евро. Корпоративная стоимость клуба также лучшая – 5,097 млрд евро.