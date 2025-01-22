Появился список футбольных клубов с самыми большими расходами за последнее десятилетие — есть явный лидер💰

Трансферное окно — один из самых захватывающих периодов сезона, когда команды со всего мира стремятся улучшить свои составы.

За эти годы клубы тратили огромные суммы в попытке побороться за большие трофеи.

Клубы АПЛ всегда славились крупными тратами, потом появилась Саудовская лига и перевернула трансферный рынок, в кратчайшие сроки подписав Криштиану Роналду, Карима Бензема, Нголо Канте, Роберто Фирмино, Неймара и Рияда Мареза.

Международный центр спортивных исследований CIES опубликовал список клубов с самыми большими расходами за последнее десятилетие. Лидером стал представитель Премьер-лиги — «Челси», потратив 2,78 млрд евро с 2015 года. Тройку лидеров дополнили «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».