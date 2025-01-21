«Мадрид» готов продать Винисиуса в Саудовскую Аравию, но при двух условиях. Известна сумма трансфера бразильца  

Клубы Саудовской Аравии мечтают о Винисиусе. По данным ESPN, представители Суверенного фонда (PIF) связывались с агентами бразильца в прошлом месяце. Стороны контактировали еще прошлым летом, тогда вингер отказывался от переговоров.

Глава саудовской лиги Омар Мугарбель в интервью Marca подтвердил интерес к бразильцу, он также заявил, что Вини в своей команде хочет видеть «Аль-Хилаль», за который выступает Неймар.

Конечно, Флорентино Перес просто так не отпустит одну из своих главных звездочек. Все же полностью переезд Вини в Саудовскую Аравию исключать нельзя, но для такого трансфера должны быть соблюдены два условия, утверждает журналист Хосеп Педрероль из El Chiringuito.

Во-первых, для обсуждения трансфера клубам из Саудовской Аравии нужно напрямую контактировать с руководством «королевского клуба», а не с окружением Винисиуса.

Во-вторых, потенциальному покупателю придется выложить за вингера не менее 1 миллиарда евро. «Сливочные» решительно отклонят любые предложение ниже этой суммы – 250 и 300 миллионов евро будет недостаточно.

Можете вообразить такой трансфер?

Винисиус в роли ковбоя: бразилец снялся в новой рекламе Pepsi

Винисиус исполнил издевательскую кричалку про «Атлетико» на матче «Реала»: слова прочитали по губам

«Почему фанаты «Барсы» об этом молчат?» Бальде прошелся по лицу игрока «Хетафе» и не выдержал кричалок