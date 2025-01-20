Винисиус исполнил издевательскую кричалку про «Атлетико» на матче «Реала»: слова прочитали по губам

«Реал» дома уничтожил «Лас-Пальмас» 4:1. Эта победа позволила «сливочным» занять первое место Ла Лиги, которую до этого занимал «Атлетико».

Бразильский вингер смотрел на матч с «Лас-Пальмасом» из ВИП-ложе из-за своей дисквалификации после инцидента с вратарем «Валенсии». Когда фаны «Реала» начали скандировать известную кричалку о «матрасниках», Вини присоединился к ним.

Специалисты прочитали по губам вингера: «Годы проходят, а все остается неизменным, они проигрывают все финалы против «Реала». Неважно, что они скажут, они никогда не забудут, как плакали в Лиссабоне, как плакали в Милане».

Винисиус решил напомнить фанам «Атлетико» о двух неудачных для их клуба финалах Лиги чемпионов против «сливочных» в 2014 и 2016 годах.