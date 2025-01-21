Винисиус в роли ковбоя: бразилец снялся в новой рекламе Pepsi

Винисиус Жуниор стал лицом футбольной кампании Pepsi «Футбол всегда побеждает».

Он уже несколько раз снимался в рекламе напитка, но новый ролик получился довольно оригинальным.

Футболист сыграл роль ковбоя, проехался на коне, а в конце даже исполнил опасный трюк.

«Я играл разных персонажей в рекламах для Pepsi, и трудно выбрать фаворита, потому что каждый из них был очень веселым! Но должен сказать, что ковбойская одежда стала для меня неожиданным и веселым образом. Что дальше? Возможно, я стану супергероем или даже погружусь в мир музыки», – сказал Винисиус.