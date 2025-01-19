Глава саудовской лиги официально подтвердил интерес к Винисиусу. Он даже назвал клуб − идут ва-банк?

Вокруг будущего вингера «Мадрида» Винисиуса Жуниора витает много слухов, а Саудовская Аравия оказывает на него сильное давление.

Похоже, что в местном чемпионате пошли ва-банк и не скрывают, что хотят видеть игрока у себя. Глава саудовской лиги Омар Мугарбель дал интервью Marca и сказал, что это не просто мечта, а реальность, над которой работают последние месяцы. Причем он даже не стал скрывать клуб, который делает это − «Аль-Хилаль».

Слова Мугарбеля стали неожиданностью, ведь обычно такие моменты скрываются. С другой стороны, это выглядит как элемент давления и игра на все карты. И уже не секрет, что прошлым летом агентыя Винисиуса и он сам встречались с представителями саудовской стороны.

У Винисиуса будет непростой выбор: остаться в «Мадриде», в одном из лучших клубов мира, и бороться за индивидуальные и командные трофеи, или перебраться в другой чемпионат, где трофеи оцениваются сильно хуже. «Сливочные» же выглядят спокойными и ждут момента, когда вингер окончательно определится.